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Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Его слова приводит издание «Украинская правда».

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сообщил Сырский.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются восстановить боеспособность своих подразделений и не дать российским частям реализовать свои намерения.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замкомандующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов сообщил, что началась подготовка к активным наступательным действиям на новом участке.

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