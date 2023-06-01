Сырский признал остановку фланговых атак под Артемовском

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал Александр Сырский заявил о приостановке фланговых атак под Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). Его слова приводит издание «Украинская правда».

«В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи», — сообщил Сырский.

По его словам, ВСУ сейчас пытаются восстановить боеспособность своих подразделений и не дать российским частям реализовать свои намерения.