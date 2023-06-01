В Минобороны РФ рассказали, что ранним утром 1 июня российские военные и подразделения ФСБ сорвали попытку ВСУ вторгнуться в Шебекино и устроить там теракт. Об этом сообщает РИА Новости.

Военные рассказали, что в три утра ВСУ в составе двух мотопехотных рот, усиленных танками, попытались вторгнуться в Белгородскую область в районе пункта пропуска «Шебекино».

Российские силы отразили три атаки. В Минобороны подчеркнули, что террористические формирования были отброшены и понесли значительные потери, пересечь границу с Россией им не удалось. На приграничной территории было уничтожено более 30 боевиков и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем»: по его данным, в ночь на 1 июня ВСУ трижды обстреливали из «Града» центр и окраины города. Сообщалось о пяти пострадавших.