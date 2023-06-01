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Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию России в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино». Об этом журналистам сообщили в Минобороны в четверг, 1 июня.

Минобороны заявило о попытке вторжения ВСУ на территорию России
© legion-media.ru

Около 3:00 по московскому времени после интенсивного обстрела гражданских объектов в Белгородской области, украинская сторона предприняла попытку «провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», заявили в оборонном ведомстве. Вооруженные силы России совместно с пограничниками и другими подразделениями ФСБ ее сорвали.

Ранее в Telegram-каналах появились данные, согласно которым ВСУ вели бой на границе с Россией и якобы прорвались внутрь Белгородской области.

Эту информацию опроверг глава приграничного региона Вячеслав Гладков. По его словам, «противника на территории Белгородской области не было и нет».

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