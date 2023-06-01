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ВС РФ пресекли две попытки противника провести разведку боем в зоне СВО

Российские военные пресекли две попытки киевских формирований провести разведку боем, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

ВС РФ пресекли две попытки противника провести разведку боем в зоне СВО
© Минобороны России

«Подразделениями Южной группировки войск предотвращено две попытки противника провести разведку боем», - сказал он.

В районе Григоровки расчеты САУ «Гвоздика» и буксируемой гаубицы Д-30 уничтожили позиции 120-мм минометов. Кроме того, российские артиллеристы поразили огневую точку противника в районе Белогоровки.

Начальник пресс-центра также рассказал о ликвидации украинского склада с боеприпасами в районе Васильевки. Кроме того, российская авиация ударила по пункту дислокации украинской аэромобильной роты в районе Марьинки.

Между тем, в пресс-центре группировки «Восток» сообщили о разгроме пункта управления боевиков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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