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Польша купит американские ракеты для вертолетов

Польское правительство подписало соглашение о закупке 800 управляемых ракет класса «воздух-поверхность» Hellfire II, которыми вооружат новые ударные вертолеты. Об этом сообщает Defense News.

Польша купит американские ракеты для вертолетов
© Perrin JC / Wikimedia

Отмечается, что контракт на продажу ракет, которые производит компания Lockheed Martin, был подписан агентством вооружений Министерства национальной обороны Польши и Командованием содействия безопасности армии США (USASAC).

Сумма сделки составляет около 150 миллионов долларов. Поставки ракет, которые могут продлить до 2029 года, планируют начать в этом году. Министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что оружие предназначено для вооружения вертолетов поддержки AW149, а также ударных вертолетов Boeing AH-64E Apache Guardian, которые планируют приобрести у США.

AGM-114K Hellfire II отличается от базовой версии ракеты улучшенной помехозащищенной полуактивной лазерной головкой самонаведения. Боеприпас приняли на вооружение в 1991 году.

В феврале военный эксперт Алексей Леонков выразил мнение, что Польша отправила Украине реактивные системы залпового огня «Град» с условием, что США возместят их поставками систем High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

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