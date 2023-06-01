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Российские саперы разминируют стратегическую трассу из Луганска в Лисичанск

Напряженная кропотливая работа по разминированию сейчас идет на стратегически важной трассе, ведущей из Луганска в Лисичанск. Перед тем, как к восстановлению дорожного полотна приступят рабочие, необходимо убедиться, что нет опасности.

Российские саперы разминируют стратегическую трассу из Луганска в Лисичанск
© РИА Новости

Сначала идет машина разминирования, потом специалисты в защитных костюмах, вооруженные щупами и металлоискателями. Обнаруженные мины вывозят на полигон и уничтожают. Игорь Лапик наблюдал за работой, где одно неверное движение может стоить жизни.

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Боевая машина разминирования на танковом шасси проходит обочину не спеша, со скоростью пешехода. Впереди танковый минный трал весом в 15 тонн. Он перепахивает все на своем пути. Если попадается какая-то мина, то происходит взрыв, который не наносит вреда экипажу, который надежно скрыт внутри.

Местность вокруг опасная, здесь шли бои, рядом находятся брошенные украинские позиции, которые, в свое время, минировались.

Вслед за боевой машиной разминирования по обочине идут саперы в защитных костюмах. Металлодетекторы издают причудливые звуки, словно разговаривают с человеком, рассказывая что лежит в земле.

И вот, в какой-то момент сапер по звуку определяет, что перед ним мина. Далее работает щупом для достоверности. Подает рукой сигнал остальным. Затем дело техники. На мину накладывают тротиловую шашку. В нее вставляется огнепроводный шнур - на одном конце которого капсюль-детонатор, а на другом механический воспламенитель с чекой. Все это вместе называется зажигательной трубкой.

Теперь у сапера есть пять минут, пока прогорает шнур, чтобы удалиться на безопасное расстояние. И затем следует подрыв.

Все взрывоопасные находки, собранные с обочин дорог, уничтожаются сразу же, в безопасном безлюдном месте.

Метр за метром дорога жизни, связывающая населенные пункты, становится безопаснее. За саперами, уничтожающими опасные находки, идут катки и асфальтоукладчики. А вслед за ними с обочин исчезают красные таблички «Стоп! Мины!». Мирное население получает возможность ездить по ровным, широким и, самое главное, безопасным дорогам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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