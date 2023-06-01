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В НАТО отреагировали на удары ВСУ по России

Украина имеет право защищаться, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг, комментируя недавние удары ВСУ по России. По его словам, которые передает РИА Новости, альянс будет продолжать поддержку Украины «так долго, как потребуется».

Столтенберг отреагировал на удары ВСУ по России
© globallookpress.com

подчеркнул, что такая помощь не делает Альянс стороной конфликта.

Наша позиция по этому вопросу неизменна: Украина имеет право защищать себя, — сказал он.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил 1 мая, что число пострадавших в результате обстрелов ВСУ города Шебекино возросло до восьми. Ранее сообщалось о том, что ранения получили пять человек.

Гладков отметил, что местная администрация занимается вопросом вывоза людей. Он будет осуществляться после окончания обстрелов, места для размещения людей уже готовы. При этом глава региона заверил, что в случае необходимости срочной эвакуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.

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Губернатор также подчеркнул, что войск противника на территории Белгородской области нет. Ситуацию контролируют ВС РФ, пограничники, Росгвардия и ФСБ

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