Губернатор Гладков рассказал о пострадавших при обстреле Шебекино

При обстреле Шебекино пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, два молодых человека передвигались по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.

© Телеграм-канал Настоящий Гладков

"У одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - поделился Гладков.

Он добавил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа из ракетных залповых установок "Град". Снаряды были выпущены по частному сектору. Предварительно, два человека погибли.