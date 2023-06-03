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Губернатор Гладков рассказал о пострадавших при обстреле Шебекино

При обстреле Шебекино пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале. По его словам, два молодых человека передвигались по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд.

Губернатор Гладков рассказал о пострадавших при обстреле Шебекино
© Телеграм-канал Настоящий Гладков

"У одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей", - поделился Гладков.

Он добавил, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Ранее Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа из ракетных залповых установок "Град". Снаряды были выпущены по частному сектору. Предварительно, два человека погибли.

Еще шесть человек получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних: 13-летний ребенок получил закрытый перелом плеча, 11-летняя девочка — осколочное ранение глаза.

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