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НАТО заявила о праве Украины атаковать Россию

Позиция НАТО о допустимости возможных атак Украины по территории России неизменна, поскольку Киев имеет право защищать себя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

НАТО заявила о праве Украины атаковать Россию
© Lenta.ru

Глава Североатлантического альянса отметил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта», — подчеркнул он.

Генсек отметил, что у альянса есть две важных задачи по украинскому кризису. Они заключаются в поддержке Украины и противодействию разрастанию этого конфликта за пределы страны.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США против ударов Украины по территории России. Он также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострен.

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