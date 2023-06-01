НАТО заявила о праве Украины атаковать Россию

Позиция НАТО о допустимости возможных атак Украины по территории России неизменна, поскольку Киев имеет право защищать себя. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

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Глава Североатлантического альянса отметил, что поддержка Украины будет продолжаться, пока это необходимо.

«Но это не делает НАТО и членов НАТО частью конфликта. Это было наше решение: поддерживать Украину, не превращаясь в сторону конфликта», — подчеркнул он.

Генсек отметил, что у альянса есть две важных задачи по украинскому кризису. Они заключаются в поддержке Украины и противодействию разрастанию этого конфликта за пределы страны.