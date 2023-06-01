СМИ: пограничники вступили в бой с диверсантами в Белгородской области

Telegram-канал Baza сообщает, что на российской-украинской границе идет бой – украинские диверсанты при поддержке танков атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино». По данным канала, у Масловой Пристани перекрыта дорога в сторону Шебекино. Минобороны России эту информацию не комментировало.

© МО Украины

По информации Baza, минувший ночью Шебекино неоднократно подвергался обстрелам. Один из украинских снарядов попал в здание МВД. Как стало известно каналу, часть жителей решили покинуть город.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что за ночь Шебекино обстреливался по меньшей мере три раза. По его словам, пострадали пять человек, включая сотрудника полиции. Три человека госпитализированы. Глава региона также отметил, что в результате обстрелов получили повреждения жилые дома, а также одно административное здание, у которого горит кровля.

Гладков добавил, что в Сети распространяется фейк о сборе местных жителей для срочной эвакуации. Он подчеркнул, что в настоящее время массово собирать жителей в какой-то определенной точке небезопасно. Глава региона сообщил, что власти готовы помочь с размещением тем, кто решил выехать из города.