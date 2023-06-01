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Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия

Токио и Вашингтон намерены продолжать работу в области усиления возможностей сдерживания в рамках альянса двух стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны Японии Ясукадзу Хамада во время совместной пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Япония обсудит с США разработку систем перехвата гиперзвукового оружия
© ТАСС

Речь идет, в том числе, об обсуждении возможности совместной разработки систем перехвата гиперзвукового оружия. Эта тема обсуждалась в рамках взаимодействия в сфере технологий и вооружения оборонительного характера. Также, по словам японского министра, он и его американский коллега договорились расширять сотрудничество в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что власти Японии и США намерены провести совместное исследование технологий перехвата баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Как ожидается, это позволит уничтожать их на высотах, недоступных для имеющихся противоракетных систем.

Японское военное ведомство планирует в 2023 году приступить к проектированию ракетного двигателя для ракет большой дальности. Он сможет поворачивать в случае изменения траектории полета ракеты потенциального противника. В рамках работы Токио планирует провести совместное с Вашингтоном исследование, которое позволит определить необходимые технологии.

В случае реализации проекта ракеты для перехвата могут быть размещены на новых эсминцах, оснащенных американской многофункциональной боевой информационно-управляющей системой Aegis. Первый такой эсминец должен быть спущен на воду к весне 2027 года, второй – спустя год.

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