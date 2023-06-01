Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 июня 2023, в материале «Рамблера».

В Госдуме рекомендовали отклонить освобождающий докторов наук от мобилизации проект

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В Госдуме России комитет по обороне не поддержал проект закона об освобождении граждан с ученой степенью доктора или кандидата наук от мобилизации, сообщают «Ведомости».

Об этом заявил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Также был отклонен его законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, которые по состоянию здоровья и иным причинам не служили в армии. Госдума рекомендовала эти документы отклонить.

Парламентарий указал, что исходил из «тезиса президента при объявлении частичной мобилизации о том, что она частичная». Матвеев также напомнил о снижении количества специалистов с ученым степенями за последнее десятилетие – оно составило около 10%.

Правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных

В России правительственная комиссия поддержала проект закона депутатов Госдумы о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

По словам членов комиссии, кабмин в своем отзыве поддерживает законопроект, однако он должен быть доработан с учетом ряда замечаний.

Речь идет об обосновании, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Противоречие должно быть устранено ко второму чтению документа.

Госдума приняла закон о возврате средств за турпутевки участникам СВО

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о возврате денег за туристические путевки военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о мобилизованных, контрактниках и добровольцах, которые участвуют с 24 февраля в спецоперации, а также членах их семей. Теперь они смогут потребовать расторжения договора о продаже туристического продукта и вернуть средства за турпутевки, которыми они не смогли воспользоваться из-за поступления на военную службу.