$80.99+0.3186.50-0.01

Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июня 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 1 июня 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 1 июня 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

В Госдуме рекомендовали отклонить освобождающий докторов наук от мобилизации проект

Видео дня

В Госдуме России комитет по обороне не поддержал проект закона об освобождении граждан с ученой степенью доктора или кандидата наук от мобилизации, сообщают «Ведомости».

Об этом заявил депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Также был отклонен его законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации гражданам, которые по состоянию здоровья и иным причинам не служили в армии. Госдума рекомендовала эти документы отклонить.

Парламентарий указал, что исходил из «тезиса президента при объявлении частичной мобилизации о том, что она частичная». Матвеев также напомнил о снижении количества специалистов с ученым степенями за последнее десятилетие – оно составило около 10%.

Правительство поддержало проект о трудовых гарантиях мобилизованных

В России правительственная комиссия поддержала проект закона депутатов Госдумы о запрете расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными госслужащими и добровольцами, пока они несут службу в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Ура.ру».

По словам членов комиссии, кабмин в своем отзыве поддерживает законопроект, однако он должен быть доработан с учетом ряда замечаний.

Речь идет об обосновании, почему не приостанавливается срок действия контракта, заключенного с госслужащим на период, не превышающий одного года, а также на время выполнения определенного задания либо на период замещения отсутствующего госслужащего. Противоречие должно быть устранено ко второму чтению документа.

Госдума приняла закон о возврате средств за турпутевки участникам СВО

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о возврате денег за туристические путевки военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции, сообщает «Интерфакс».

Речь идет о мобилизованных, контрактниках и добровольцах, которые участвуют с 24 февраля в спецоперации, а также членах их семей. Теперь они смогут потребовать расторжения договора о продаже туристического продукта и вернуть средства за турпутевки, которыми они не смогли воспользоваться из-за поступления на военную службу.

Получив соответствующие требования, туроператор обязан в течение 10 дней вернуть деньги клиенту.

4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий