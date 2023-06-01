В КНДР назвали США "крупнейшим распространителем" оружия массового уничтожения

США своими действиями больше всех подрывают систему нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ), а запущенная ими инициатива по борьбе с распространением ОМУ - всего лишь средство давления на неугодные страны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНДР Ким Сон Гён, слова которого в четверг привело Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США, которые являются крупнейшим в мире распространителем оружия массового уничтожения и прямым разрушителем международной системы ядерного нераспространения, говорят о контроле над распространением ОМУ в других странах - это абсурд и насмешка над международным правом", - считает Ким Сон Гён.

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Создание "механизма для ядерного распространения" AUKUS (трехстороннее военное партнерство Австралии, Великобритании и США) подтверждает эту позицию, добавил он. По словам замминистра, США построили биохимические лаборатории в Южной Корее, на Украине и в других регионах и "беззастенчиво распространяют ОМУ по всему миру".

Как отметил Ким Сон Гён, Вашингтон пытался расширить Инициативу по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения и использовать ее для оказания давления на "независимые антиамериканские государства". Во вторник этот форум открылся в Республике Корея. США инициировали создание площадки в 2003 году.

В связи с сессией форума в водах к югу от южнокорейского острова Чеджудо в среду состоялись морские учения, направленные на пресечение распространения ОМУ. Высокопоставленный дипломат указал, что США создали инициативу, чтобы получить основания для "одностороннего перехвата морского транспорта и организации блокады против стран, которые не подчиняются Вашингтону". Он также назвал эти маневры опасными.

"Все факты снова подтверждают, что на США лежит основная ответственность за рост напряженности и увеличение риска ядерной войны на Корейском полуострове", - отметил замминистра.