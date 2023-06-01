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Пушилин оценил важность взятия под контроль Марьинки

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал стратегически важным «в обозримой перспективе» взять под контроль город Марьинку. Это важно для дальнейшего продвижения в республике, отметил он в беседе с РИА Новости.

Пушилин оценил важность взятия под контроль Марьинки
© globallookpress.com

На Марьинском направлении сейчас достаточно напряженно, это одна из горячих точек, нам нужно в обозримой перспективе освободить уже полностью населенный пункт. Продвижение там буквально ежедневное, но не такое быстрое. И на данный момент сказать, что вся Марьинка освобождена, пока мы не можем, — отметил руководитель республики.

Пушилин добавил, что контроль над Марьинкой важен в плане «продвижения в сторону следующих населенных пунктов».

О переброске на Марьинское направление чеченских подразделений ранее рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на территорию ДНР переброшены спецназ «Ахмат» и полк «Север-Ахмат».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили украинскую разведгруппу под Марьинкой в ДНР. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев уточнил, что на Южно-Донецком направлении передовые подразделения группировки обнаружили и при поддержке артиллерии уничтожили разведгруппу противника южнее Пречистовки (Марьинский район ДНР).

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