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СМИ: НАТО подготовила секретный план по России

Североатлантический альянс подготовил засекреченный план на случай военного столкновения с Москвой, сообщает Responsible Statecraft.

СМИ: НАТО подготовила секретный план по России
© ТАСС

По данным издания, на следующем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны будет детально описан сценарий прямого столкновения с РФ. Документы были подготовлены за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения законодателями и независимыми экспертами. Над ними работали постоянные военные представители в штаб-квартире альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока.

По мере того, как НАТО становится все более важным игроком в мировых делах после событий на Украине, отсутствие прозрачности, которое характеризует ее процессы долгосрочного военного планирования, представляет серьезную проблему для демократического надзора, говорится в статье.

В очередной раз ключевые выводы из бесед генералов были окутаны тайной. Ни одно из заседаний не было открыто для публики или СМИ, и единственные детали, которые были обнародованы, включены в информационный бюллетень НАТО. Никаких подробностей о двух пленарных дискуссиях предоставлено не было.

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