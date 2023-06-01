СМИ: НАТО подготовила секретный план по России

Североатлантический альянс подготовил засекреченный план на случай военного столкновения с Москвой, сообщает Responsible Statecraft.

По данным издания, на следующем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных военных планов», в которых впервые со времен холодной войны будет детально описан сценарий прямого столкновения с РФ. Документы были подготовлены за закрытыми дверями без какого-либо предварительного изучения законодателями и независимыми экспертами. Над ними работали постоянные военные представители в штаб-квартире альянса в Брюсселе и другие должностные лица блока.

По мере того, как НАТО становится все более важным игроком в мировых делах после событий на Украине, отсутствие прозрачности, которое характеризует ее процессы долгосрочного военного планирования, представляет серьезную проблему для демократического надзора, говорится в статье.