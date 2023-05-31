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Американский ветеран Дрейвен: западная поддержка не поможет ВСУ победить Россию

Поддержка со стороны западных держав не поможет Киеву одержать победу в противостоянии с Россией, рассказал в Twitter американский ветеран, писатель Ноктис Дрейвен. Об этом пишет РИА «Новости».

В США отреагировали на слова Макрона о пересмотре помощи ВСУ
© globallookpress.com

Отмечается, что Ноктис Дрейвен вступил в армию США в 2004 году. Участвовал в иракской кампании в качестве сапера. Является автором шести фантастических книг, ведет аккаунты в социальных сетях, постоянно комментирует внутреннюю и международную повестку.

Макрон призвал Запад пересмотреть помощь ВСУ в случае затяжного конфликта

Дрейвен напомнил, что Запад потратил на конфликт миллиарды долларов. Он добавил, что эти деньги потрачены впустую.

Писатель отметил, что вне зависимости от масштабов поддержки со стороны западных государств, Украина не сможет победить в противостоянии.

По его мнению, ситуация с Украиной станет уроком для Соединенных Штатов и их союзников: они поймут, что не столь могущественны, как им представляется.

Напомним, что ранее глава Франции Эммануэль Макрон предположил, что конфликт может затянуться. Он призвал союзников рассчитать объемы военной помощи Украине с учетом этого фактора.

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