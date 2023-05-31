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Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе

Согласно сообщению Минобороны России, в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе
© РИА Новости

По имеющейся информации, нарушение было зафиксировано в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Согласно сообщению ведомства, в результате нарушения никто не пострадал.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

По данному факту российский миротворческий контингент начал совместное с азербайджанской и армянской сторонами разбирательство.

Ранее МИД Армении заявил, что ждёт от властей США соответствующей реакции на слова президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу перемирия в регионе.

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