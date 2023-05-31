Минобороны России заявило о нарушении прекращения огня в Карабахе

Согласно сообщению Минобороны России, в зоне ответственности российских миротворцев зафиксировали нарушение режима прекращения огня.

По имеющейся информации, нарушение было зафиксировано в Мардакертском районе Нагорного Карабаха. Согласно сообщению ведомства, в результате нарушения никто не пострадал.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны ВС Азербайджана в Мардакертском районе. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

По данному факту российский миротворческий контингент начал совместное с азербайджанской и армянской сторонами разбирательство.