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«Ростех» покажет робота-сапера

На выставке «Комплексная безопасность-2023» будет показан робот-сапер, поставки которого начнутся в этом году. Об этом «Ростех».

«Ростех» покажет робота-сапера
© ростех

Созданная в инициативном порядке на базе мини-погрузчика Ant-1000 предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» машина предназначена для обнаружения и уничтожения противопехотных мин. Техника может управляться водителем или на расстоянии до одного километра оператором.

«В качестве рабочего органа в машине используется цепной молотковый трал. Наличие цельнонаполненных колес и накидных гусениц значительно увеличивает проходимость и стойкость этой машины», — уточнили в госкорпорации.

По словам индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхана Оздоева, машина «может быть особенно полезна в новых регионах Российской Федерации, где необходимо вернуть полноценную мирную жизнь».

В июле ТАСС источник в силовых структурах сообщил, что дистанционно управляемый робототехнический комплекс разминирования «Проход-1» на шасси танка Т-90 впервые успешно применили в ходе специальной военной операции.

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