Украина получит 300 немецких разведывательных дронов

Украина получит 300 разведывательных дронов от немецкой компании Quantum Systems. Закупку беспилотников профинансирует правительство Германии, сообщает газета Handelsblatt.

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Контракт, заключенный с Киевом, оценивают в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года.

Также немецкий стартап получил заказ на 100 дронов от морской пехоты США. Размер контракта оценивается в 20 миллионов долларов.