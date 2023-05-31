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Украина получит 300 немецких разведывательных дронов

Украина получит 300 разведывательных дронов от немецкой компании Quantum Systems. Закупку беспилотников профинансирует правительство Германии, сообщает газета Handelsblatt.

Украина получит 300 немецких разведывательных дронов
© lenta.ru

Контракт, заключенный с Киевом, оценивают в 57 миллионов евро, сроки поставки — до начала 2024 года.

Также немецкий стартап получил заказ на 100 дронов от морской пехоты США. Размер контракта оценивается в 20 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что украинская разведка ожидает поставки партии из сотни немецких беспилотников Vector. Беспилотники оснащены электрооптическим и инфракрасным сенсорами для круглосуточного обнаружения целей, а также защищенными каналами передачи видео в режиме реального времени.

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