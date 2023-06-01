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В МИД Швеции заявили, что выполнили требование Турции для вступления в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем заявил, что страна выполнила требования Турции по членству в НАТО, обновив закон о терроризме. Об этом он сообщил в интервью Bloomberg.

«Мы выполнили то, что обещали, и поэтому пришло время Турции начать процесс ратификации и осуществить свою часть соглашения», — сказал он.

Ранее премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм контактировал с Анкарой по вопросу вступления в Североатлантический альянс после состоявшихся в Турции президентских выборов.

Президент США Джо Байден заявил, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вступление Швеции в НАТО и призвал его разрешить этот вопрос. Он добавил, что главы государств договорились поддерживать контакты на эту тему.

Перечислены последствия вступления Швеции в НАТО для России

Также Байден отметил, что лидер Турции хочет договориться о чем-то касательно истребителей четвертого F-16.

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