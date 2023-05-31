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Макрон: Европа должна стать частью будущего договора о вооружениях с США и Россией

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна стать частью будущего договора о контроле над вооружениями с Соединёнными Штатами и Россией.

Макрон: ЕС должен стать частью будущего договора о вооружениях с США и РФ
© globallookpress.com

Соответствующее заявление он сделал в ходе международной конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

По его словам, Европа не принимала участия в соглашениях о вооружениях средней дальности и Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

«Я говорю совершенно чётко: мы, европейцы, должны быть субъектами этих соглашений, которые обеспечивают нашу безопасность и которые создают рамки на будущее», — цитирует его ТАСС.

Французский президент добавил, что если европейские страны делегируют заключение новых соглашений «другим — России, США или кому-либо ещё», то никогда не станут «убедительным участником процесса».

Ранее в Кремле заявили, что ситуация по контролю над вооружениями очень печальная, ответственность целиком и полностью лежит на США.

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