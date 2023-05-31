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Глава МО Сербии Вучевич прибыл в гарнизон близ Косово и Метохии

Министр обороны Сербии Милош Вучевич прибыл в гарнизон города Рашка, расположенный близ административной линии с Косово и Метохией. Об этом сообщили в минобороны республики на официальном сайте.

Глава МО Сербии Вучевич прибыл в гарнизон близ Косово и Метохии
© srbija.gov.rs

«Замглавы правительства и министр обороны Милош Вучевич прибыл в гарнизон Рашка, где размещена часть сил армии Сербии. Министр Вучевич проведет встречу с высокопоставленными офицерами вооруженных сил Сербии...», — добавили в оборонном ведомстве Сербии.

В рамках предполагаемой встречи будет подниматься вопрос с актуальной ситуацией в области безопасности.

Другие подробности по поездки Вучевича больше не приводятся.

До этого глава МО Сербии утверждал, что Белград надеется на мирное решение ситуации в Косово и Метохии.

Также президент Сербии Александр Вучич утром 30 мая встретился с послами «пятерки» и главой постоянной делегации Европейского союза в республике на фоне ситуации вокруг Косово.

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