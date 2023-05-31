Минобороны заявило об уничтожении последнего боевого корабля ВМС Украины

В результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Так добавили, что цель была поражена по месту стоянки военных кораблей в порту Одесса. В оборонном ведомстве также заявили, что средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна крылатая ракета большой дальности Storm Shadow.