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Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России

В Кремле не обсуждают введение военного положения на всей территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Во вторник, 30 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение по всей России.

По словам Пескова, разрешение вопроса о введении военного положения относится к ведению Российской Федерации.

С заявлением Кадыров выступил после того, как беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Помимо этого, глава Чечни пообещал продемонстрировать в зоне спецоперации «месть в полном смысле слова».

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