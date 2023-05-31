Песков ответил на предложение Кадырова ввести военное положение по всей России
В Кремле не обсуждают введение военного положения на всей территории страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Во вторник, 30 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ввести военное положение по всей России.
По словам Пескова, разрешение вопроса о введении военного положения относится к ведению Российской Федерации.
С заявлением Кадыров выступил после того, как беспилотники атаковали Москву и Московскую область. Помимо этого, глава Чечни пообещал продемонстрировать в зоне спецоперации «месть в полном смысле слова».