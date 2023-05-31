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Российские военные уничтожили последний боевой корабль Украины

Российские военные 29 мая уничтожили последний боевой корабль ВМС Украины - «Юрий Олефиренко». Об этом сообщается в очередной сводке Минобороны РФ.

Единственный средний десантный корабль Украины затопили в ходе удара в порту
© T.me/rbc_news

Военные рассказали, что «Юрий Олефиренко» был уничтожен в результате удара высокоточным оружием по стоянке военных кораблей в порту Одессы.

Ранее об уничтожении корабля сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко. Он писал, что на корабле в результате удара начался пожар и сдетонировали боеприпасы, находившиеся в трюме. После этого «Юрий Олефиренко» затонул.

«Юрий Олефиренко» - средний десантный корабль, относящийся к серии проектов 770, 771 и 773. Эти корабли строили в Польше в 60-70 годы для ВМФ СССР. Корабль был заложен 21 апреля 1970 года и спущен на воду в конце того же года под названием СДК-137. Украине он был передан в 1994-м и до 2016 года носил название «Кировоград».

Корабль был оснащен системой залпового огня, состоящей из двух пусковых установок с неуправляемыми реактивными снарядами, а также артиллерийской установкой АК-230 и ПЗРК «Стрела-3».

СДК-137 была в составе Средиземноморской эскадры во время израильско-египетского вооруженного конфликта в 1973 году.

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