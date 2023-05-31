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Посол США Гарсетти допустил вступление Индии в «НАТО Плюс»

Индии предстоит сделать выбор, вступать ли ей в «НАТО Плюс», заявил посол США в Индии Эрик Гарсетти. Дипломат в интервью телеканалу WION отметил, что страна является одним из ближайших партнеров Соединенных Штатов, и отношения между ними интенсивно развиваются. Гарсетти указал, что страны в том числе углубили сотрудничество в сфере обороны, что еще невозможно было себе представить 30-40 лет назад, по его словам.

Все на столе. Индия должна решить, что для них лучше, — сказал Гарсетти.

Посол указал, что США сближаются с Индией даже больше, чем с самыми близкими союзниками. Страны занимаются совместным производством, при этом есть возможность поставок важных систем вооружений и техники, чтобы обеспечить безопасность Индии, подчеркнул он.

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В группу «НАТО Плюс», помимо членов Альянса, входят Япония, Южная Корея, Израиль, Австралия и Новая Зеландия. Рекомендация о приеме Индии в группу 24 мая была выпущена спецкомитетом Конгресса США по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая (КПК). 20 мая Белый дом анонсировал визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, который состоится 22 июня. Индийский лидер планирует обсудить с президентом США Джо Байденом проблемы, с которыми сталкиваются две страны, сообщали в американской администрации.

Ранее издание The Washington Post упомянуло Индию в числе стран, которые препятствуют для политики США в отношении украинского кризиса. Среди прочих стран, которые, по оценке WP, «ждут» развития конфликта Вашингтона с союзом России и Китая, также фигурировали Бразилия, Пакистан и Египет.

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