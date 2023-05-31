ОАЭ отказались участвовать в возглавляемых США Объединенных морских силах
Объединенные Арабские Эмираты отказались от участия в возглавляемых США Объединенных морских силах, которые обеспечивают безопасность в Красном море и Персидском заливе, сообщило министерство иностранных дел ОАЭ.
МИД страны отметил, что соответствующее решение было принято два месяца назад после оценки эффективности сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами, передает РИА «Новости».
В то же время в ОАЭ подчеркнули, что все еще привержены обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом. В этой связи МИД Объединенных Арабских Эмиратов раскритиковал интерпретацию рядом СМИ переговоров Абу-Даби и Вашингтона по вопросам безопасности на море, назвав ее «ложной».
В Объединенные морские силы, помимо Пятого флота США, входят 34 государства, обеспечивающие безопасность судоходства и борющиеся с пиратством в Красном море и Персидском заливе.