The Drive: Севастопольскую бухту защищает редкая версия РСЗО "Град"

Наделавшее шуму возвращение в Севастополь разведывательного корабля "Иван Хурс" подарила любителям оружия еще одну загадку. На обошедшей весь мир фотографии входящего в севастопольскую бухту корабля заметна система залпового огня БМ-21 "Град", несущая дежурство на портовом молу.

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Довольно странное место для РСЗО, замечает The Drive: предназначенная для поражения площадных целей реактивная система мало подходит для борьбы с маленькими и скоростными диверсионными катерами и беспилотниками. Скорее она может задеть "дружественным огнем" свои корабли, участвующие в отражении атаки.

Однако порывшись в архивах, эксперты издания выяснили, что есть у "Града" версия, предназначенная как раз для защиты портов. Называется она БМ-21ПД "Дамба". Внешне эта машина ничем не отличается от обычных "Градов", разница в боеприпасах и характеристиках стрельбы. Взамен реактивных снарядов калибра 122 мм "Дамба" снаряжается небольшими глубинными бомбами ПРС-60 на реактивной тяге. Они летают всего на пять километров, зато способны эффективно сдержать противника в прибрежной зоне не только на поверхности, но и под водой.

От базовой БМ-21 "Дамба" отличается выпрямителем питания, позволяющем машина работать от промышленной сети 380 вольт (это указывает на стационарный характер ее применения). Вести огонь БМ-21ПД способна как автономно, так и с применением гидроакустической станции. Сверхмалые подводные лодки БМ-21ПД способна поражать на глубинах до 200 метров, против боевых пловцов есть снаряды со специальным наконечником.