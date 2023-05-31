Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной (НЦУО) в Москве вручил высшие государственные награды страны участникам специальной военной операции. Об этом в среду, 31 мая, сообщает пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.
Медалей «Золотая Звезда» и знака отличия ордена Святого Георгия — Георгиевского креста II степени — удостоились российским военнослужащим, проявившим героизм при выполнении задач СВО.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что такие меры стали ответом Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.