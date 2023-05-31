СМИ: правительство одобрило повышение призывного возраста с замечаниями

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 29 мая одобрила поэтапное повышение призывного возраста - нижней планки с 18 до 21 года, верхней - с 27 до 30 лет. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на двух участников заседания.

Собеседники газеты заявили, что правительство поддерживает документ с учетом его незначительной доработки.

В конце 2022 года повысить призывной возраст предложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В марте группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым представила законопроект о повышении призывного возраста.

Повышение планируется сделать поэтапным. Если законопроект примут, в 2024 году на срочную службу призовут россиян в возрасте от 19 лет, в 2025-м - от 20 лет, а с 2026-го начнут призывать с 21 года. Предельный возраст призыва предлагается сразу же повысить до 30 лет.

Желающие отправиться в армию после школы, с 18 лет, также по-прежнему смогут это сделать.