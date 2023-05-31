Мобилизация: последние новости на сегодня 31 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 мая 2023, в материале «Рамблера».

Госдума поддержала закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Законопроект о трудовых гарантиях для мобилизованных государственных служащих был принят Государственной Думой в первом чтении. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные системы обеспечения законодательной деятельности парламента.

Новый закон предлагает приостанавливать течение сроков срочных служебных контрактов государственных служащих в период прохождения ими военной службы. После прохождения службы сроки будут возобновляться.

Новый закон не коснется краткосрочных служебных контрактов и контрактов, заключенных на время выполнения определенного задания.

Госдума рассмотрит закон о мобилизованных туристах во втором чтении

Поправки в закон о туристской деятельности будут рассмотрены в Государственной Думе во втором чтении. Главная поправка касается отношений туроператоров и граждан, купивших турпродукт, но после этого призванных на службу в рамках частичной мобилизации, ушедших в армию добровольцем или по контракту. Об этом пишет TourDom.ru.

В этом случае закон дает право гражданину или члену его семьи потребовать возврата денег в течение 3 лет со дня заключения договора. Туристический оператор должен будет вернуть деньги за путевку из собственных средств в течение 10 дней.

В ЯНАО выполнили поручение Путина об открытии центра «Защитники Отечества»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в соответствии с поручением президента России Владимира Путина открыл филиал центра «Защитники Отечества» в Салехарде. Об этом пишет URA.RU.