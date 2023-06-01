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В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ

Российские военные на южнодонецком направлении поразили два опорных пункта и пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) «Восток» Олег Чехов. Его слова приводит РИА Новости.

В Минобороны заявили об уничтожении двух опорных пунктов ВСУ
© globallookpress.com

Пункт временной дислокации противника находился в Великой Новоселке. Один из опорных пунктов располагался южнее Водяного, второй — в районе Угледара. Он поражен экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». Также уничтожен расчет противотанкового ракетного комплекса в районе Пречистовки. «Бронегруппой мотострелкового соединения уничтожен расчет противотанкового гранатомета противника в районе Новомихайловки», — рассказал Чехов.

По его словам, расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Стрела-10» сбили беспилотники «Фурия» и «Лелека».

Ранее Минобороны заявило, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России 29 мая уничтожили последний боевой корабль военно-морских сил (ВМС) Украины «Юрий Олефиренко».

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