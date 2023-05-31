Линдси Грэм заявил, что Зеленский проинформировал его о планах контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский и его помощники подробно ознакомили с планами Киева по проведению контрнаступления американского сенатора Линдси Грэма (республиканец от штата Южная Каролина), который посетил Киев на прошлой неделе. Об этом законодатель сообщил журналистам газеты Politico, выдержки из его интервью были опубликованы во вторник.

Грэм утверждает, что украинская сторона провела для него "подробный разбор" военных планов Киева. "В предстоящие дни вы увидите довольно впечатляющую демонстрацию мощи украинцев", - сообщил сенатор.

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По версии законодателя, Киев уже проводит операции по формированию условий для проведения контрнаступления. По его мнению, первоначально Киев должен сосредоточиться на "возвращении некоторых стратегически важных позиций". Грэм сообщил, что заверил Зеленского в готовности принимать меры для обеспечения дальнейшей военной поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Ранее украинская сторона опубликовала ролик, где Грэм на встрече с Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "позором для США", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США".

Впоследствии агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило о том, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявления нелепыми и позорными оправданиями. МВД России объявило в розыск Грэма, в отношении которого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту русофобских высказываний.

Планы Киева по контрнаступлению

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что время для контрнаступления украинских войск скоро наступит, конкретные задачи для подготовки к нему уже определены. При этом на прошлой неделе советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк утверждал, что контрнаступление уже началось несколько дней назад. В понедельник Зеленский заявил, что приняты решения о том, как и когда будут дальше двигаться вооруженные силы страны.