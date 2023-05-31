Стало известно об агрессивном маневре китайского истребителя против США

Китайский истребитель совершил агрессивный маневр против американского самолета-разведчика RC-135. Об этом сообщило Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США, пишет ТАСС.

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Инцидент произошел 26 мая, но известно о нем стало только сейчас. «Пилот истребителя J-16 Китайской народной республики (КНР) выполнил неоправданно агрессивный маневр при перехвате самолета RC-135 ВС США», — заявили военные. Китайский летчик пролетел прямо перед носом RC-135, вынудив американский самолет лететь через турбулентность.

Американские военные добавили, что самолет США выполнял «регулярные безопасные операции» над Южно-Китайским морем.