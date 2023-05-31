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ВСУ указали на низкую эффективность поставленных Францией вооружений

Руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов в беседе с Ura.ru Францией Вооруженным силам Украины (ВСУ) техника имеет достаточно низкую эффективность из-за того, что ее разрабатывали для применения в африканских климатических условиях.

ВСУ указали на низкую эффективность поставленных Францией вооружений
© globallookpress.comKay Nietfeld / Globallookpress.com

«Французский оборонно-промышленный комплекс со второй половины XX века был заточен под военные действия в Центральной и Северной Африке. Там были французские колонии», — заявил он.

По словам эксперта, Париж стремился развивать свои вооружения для ведения боевых действий в условиях жаркого пустынного климата, а не умеренных зон. Михайлов подчеркнул, что в зоне проведения российской специальной военной операции (СВО) проблемы с эксплуатацией возникают не только у техники французского производства. Он отметил, что большое количество западных вооружений утопает в грязи осенью, зимой и весной при большом количестве осадков и сильной влажности.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военная поддержка Украины не может повлиять на исход специальной военной операции. По его оценке, это только затягивает боевые действия.

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