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Столтенберг «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в альянс. Об этом сообщает Le Figaro.

Столтенберг «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в НАТО
© globallookpress.com

Такое заявление генсек сделал во время круглого стола в Осло.

«Я абсолютно спокоен по поводу того, что Швеция станет членом НАТО, полноправным членом», – заявил Столтенберг.

При этом такое заявление было озвучено через два дня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок – до сих пор он выступал за блокировку шведской заявки. По мнению турецкого лидера, Стокгольм укрывает членов оппозиции Турции, которые могут быть связаны с курдскими активистами.

Кроме того, Столтенберг также добавил, что собирается провести переговоры с Эрдоганом, чтобы «помочь этому процессу пройти как можно быстрее».

«С осени прошлого года я считал, что Швеция уже должна была быть принята путем ратификации, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Но когда 31 страна должна согласиться, это, вероятно, займет немного больше времени, чем хотелось бы, поэтому мы над этим работаем», – добавил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Запад не устал оказывать Украине военную помощь.

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