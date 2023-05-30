Столтенберг «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в НАТО

«С осени прошлого года я считал, что Швеция уже должна была быть принята путем ратификации, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Но когда 31 страна должна согласиться, это, вероятно, займет немного больше времени, чем хотелось бы, поэтому мы над этим работаем», – добавил Столтенберг.