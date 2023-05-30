Столтенберг «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «совершенно спокоен» по поводу вступления Швеции в альянс. Об этом сообщает Le Figaro.
Такое заявление генсек сделал во время круглого стола в Осло.
«Я абсолютно спокоен по поводу того, что Швеция станет членом НАТО, полноправным членом», – заявил Столтенберг.
При этом такое заявление было озвучено через два дня после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран на новый срок – до сих пор он выступал за блокировку шведской заявки. По мнению турецкого лидера, Стокгольм укрывает членов оппозиции Турции, которые могут быть связаны с курдскими активистами.
Кроме того, Столтенберг также добавил, что собирается провести переговоры с Эрдоганом, чтобы «помочь этому процессу пройти как можно быстрее».
«С осени прошлого года я считал, что Швеция уже должна была быть принята путем ратификации, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. Но когда 31 страна должна согласиться, это, вероятно, займет немного больше времени, чем хотелось бы, поэтому мы над этим работаем», – добавил Столтенберг.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что Запад не устал оказывать Украине военную помощь.