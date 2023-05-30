ЗРПК Панцирь-С1: как работает и какие задачи может решать
В первой половине дня вторника, 30 мая, Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В Минобороны утверждают, что в атаке по объектам столицы задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три дрона удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Пять беспилотников сбили в небе над Подмосковьем посредством зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С». Редакция «Рамблера» разбиралась, как он работает и какие задачи может решать.
Что представляет собой «Панцирь»
«Панцирь» является отечественным самоходным зенитно ракетно-пушечным комплексом. Существуют ЗРПК наземного или морского базирования. У ЗРПК «Панцирь-С1» достаточно высокие боевые характеристики. Они обеспечиваются за счет использования станции сопровождения целей и ракет (ССЦР). Она, в свою очередь, построена с применением фазированной антенной решетки (ФАР).
ССЦР состоит из двух станций. Каждая из них работает по-своему. Так, первая функционирует только на прием сигналов радиоответчика (РО) ЗУР, вторая работает в режиме приемо-передачи по цели и ракете.
ПВО «Панцирь» может иметь колесную, гусеничную базу, размещаться на прицепе или стационарно.
Для чего предназначен ЗРПК «Панцирь»
ЗРПК «Панцирь» предназначен для решения ряда задач. Среди них — ближнее прикрытие важных объектов, среди которых гражданская инфраструктура, шахты стратегических ракет, комплексы ПВО большой дальности и т.д.
Комплекс позволяет обеспечить защиту от всех современных средств нападения с воздуха. Кроме того, за счет ЗРПК обеспечивается защита от наземных или надводных угроз.
Когда началась разработка комплекса
Разрабатывать комплекс начали еще в 80-х годах при СССР. Сконструировали его лишь к середине 90-х годов. Конструкторское бюро приборостроения возглавляло данный проект. Общественность впервые смогла увидеть «Панцирь» в 1995 году. При этом испытания машины стартовали только спустя десять лет после ее создания.
В 2015 году создали модернизированную версию – «Панцирь-С2», а в 2016 году –в нее добавили новую станцию прицеливания. Она позволила существенно увеличить дистанцию поражения целей.
Преимущества данного ЗРПК
Основным преимуществом «Панциря» является наличие совмещенной многоканальной системы захвата и сопровождения целей. Благодаря этому создается зона перехвата «без провалов» на высотах от 0 метров и по дальности до 200 метров минимум.
Высота, на которой «Панцирь» способен сбивать цели, – до 15 километров. Также известна скорость захвата целей у ПВО «Панцирь» – 10 целей в минуту. В зависимости от угла атаки количество обстреливаемых целей – четыре или две одновременно.
«Панцирь» отличается от других комплексов быстрым временем реагирования (4-6 секунд от захвата цели до пуска).
Также среди особенностей данного ЗРПК – способность его комплексов объединяться в единую сеть. Так, они формируют «зону покрытия» из суммы возможностей шести комплексов одновременно.
Существует возможность устанавливать ракеты малого радиуса действия, которые эффективны против дронов и других угроз. При массированной атаке беспилотниками боекомплект таких ракет можно расширить до 48. Кроме того, у ПВО «Панцирь» есть две зенитные 30-мм пушки.
Технические характеристики ПВО «Панцирь»
Время развертывания комплекса составляет всего 5-6 минут, его боезапас – 12 ракет, 1400 снарядов. Масса составляет до 30 тонн (разная для разных типов шасси).
Боевое применение ЗРПК «Панцирь-С1»
Комплекс применялся во время конфликтов в Ираке и Сирии. «Панцирь-С1» задействовали в результате нападения исламистов на иракские военные формирования в 2017 году с использованием беспилотников. ЗРПК также использовала сирийская армия, ВКС РФ. Атаку на сирийскую авиабазу в 2017 году (там базировались воздушные силы РФ) осуществили с использованием беспилотников. 30 целей удалось подавить комплексом «Панцирь-С1» с использованием ракетного и пушечного вооружения.