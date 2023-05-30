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МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины

Генерал-полковник Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками Украины, объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России.

МВД РФ объявило в розыск командующего Сухопутными войсками Украины
© globallookpress.com

В базе не приведены данные, по какой статье он разыскивается.

По данным агентства, ранее в базу розыска МВД был занесен главком ВСУ Валерий Залужный.

МВД РФ объявило в розыск главкома ВСУ Залужного

Напомним, что Следственный комитет России в декабре 2022 года возбудил уголовное дело в отношении ряда украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны).

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