Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Военно-космические силы поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России, отметили в военном ведомстве.

Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием.

«Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.