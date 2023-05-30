Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Военно-космические силы поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России, отметили в военном ведомстве.
Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием.
«Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.
Ранее во вторник, 30 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Он заявил, что Вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты.