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Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине

Военно-космические силы поразили центральные пункты принятия решений на Украине, в которых планировались удары по территории России. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о поражении центральных пунктов принятия решений на Украине
© ТАСС

В указанных пунктах под руководством сотрудников западных спецслужб планировались теракты на территории России, отметили в военном ведомстве.

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Удар был нанесен высокоточным дальнобойным оружием.

«Все назначенные объекты поражены», — добавили в Минобороны.

Ранее во вторник, 30 мая, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Украина продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению. Он заявил, что Вооруженные силы максимально жестко реагируют на теракты.

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