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Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году

Модернизированный атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который сможет нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», выйдет на ходовые испытания в конце 2023 года. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Министерстве обороны во вторник, 30 мая, передает РИА Новости.

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в 2023 году
© ТАСС

«Модернизация ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" предполагает оснащение его современным новейшим оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты "Циркон". Ходовые испытания корабля намечены на конец 2023 года», — сказал министр.

Шойгу отметил, что после сдачи в эксплуатацию «Адмирал Нахимов» продолжит выполнять задачи в составе Северного флота. По его словам, сегодня наметят меры, которые позволят завершить модернизацию «Адмирала Нахимова» к концу 2024 года.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М «Орлан» спустили на воду в 1986 году. В 1999 году корабль поставили на ремонт и модернизацию, но фактически работы на крейсере вели с 2013 года. Модернизированный крейсер получит пусковые установки универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, которые смогут нести ракеты «Калибр-НК», «Оникс» и «Циркон».

В августе 2022 года заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что Военно-морской флот России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 и крейсер «Адмирал Нахимов» с задержкой.

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