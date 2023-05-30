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Шойгу высказался о работе российских военнослужащих в зоне СВО

Глава Министерства обороны Сергей Шойгу отметил массовый героизм, стойкость и мужество российских военных при выполнении задач спецоперации на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Шойгу высказался о работе российских военнослужащих в зоне СВО
© РИА Новости

«Хочу отметить, что в ходе специальной военной операции наши военнослужащие действуют самоотверженно, решительно», — сказал министр на тематическом селекторном совещании в оборонном ведомстве во вторник, 30 мая.

Он отметил также, что военная поддержка Украины не может повлиять на исход СВО.

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