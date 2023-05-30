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Шойгу назвал цели атаковавших Москву беспилотников

Целью атаковавших Москву беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты в столице. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

«Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в Московском регионе. Отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены», — сказал глава оборонного ведомства.

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Он уточнил, что три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и отклонились от целей. Еще пять беспилотников сбили в Подмосковье с помощью зенитно-пушечного комплекса «Панцирь».

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