Потери украинских войск за этот месяц составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Уточняется, что киевский режим в мае утратил 21 воздушное судно, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

— Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, — приводит слова Шойгу РИА Новости.