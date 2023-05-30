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Шойгу назвал потери украинской армии за месяц

Потери украинских войск за этот месяц составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу назвал потери украинской армии за месяц
© Вечерняя Москва

Уточняется, что киевский режим в мае утратил 21 воздушное судно, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.

— Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, — приводит слова Шойгу РИА Новости.

Шойгу назвал цели атаковавших Москву беспилотников

Количество погибших украинцев на фронте представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание Valeurs Actuelles. Существует уверенность, что с конца лета 2022 года число погибших и раненых резко возросло. Сообщается, что от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции украинских солдат не выходят на связь.

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