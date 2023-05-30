Шойгу назвал потери украинской армии за месяц
Потери украинских войск за этот месяц составили более 16 тысяч военнослужащих, 16 самолетов, 5 вертолетов, 466 БПЛА, более 400 танков и других бронированных машин. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Уточняется, что киевский режим в мае утратил 21 воздушное судно, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов.
— Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тысяч военнослужащих, — приводит слова Шойгу РИА Новости.
Количество погибших украинцев на фронте представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание Valeurs Actuelles. Существует уверенность, что с конца лета 2022 года число погибших и раненых резко возросло. Сообщается, что от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции украинских солдат не выходят на связь.