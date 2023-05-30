Шойгу назвал потери ВСУ

"Группировки российских войск продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику. Только за этот месяц его потери составили свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотных летательных аппаратов, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и минометов", - сказал он на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве.