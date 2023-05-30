Украина призвала Германию как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к властям Германии, призвав их как можно скорее передать Киеву крылатые ракеты Taurus дальностью действия до 500 километров. Как уточняет ТАСС, с таким заявлением глава ведомства выступил в интервью медиагруппе Funke.

© Lenta.ru

Подчеркнув, что в настоящий момент страна нуждается в упомянутых ракетах, он добавил, что их количество зависит от возможностей партнеров.

Резников также добавил, что в июле Киев получил реактивные системы залпового огня HIMARS от Соединенных Штатов, Mars из Германии и LRU из Франции.

«Вот почему мы обратились к Западу с просьбой о крылатых ракетах большей дальности», — пояснил он, добавив, что теперь Киев рассчитывает получить Taurus из Германии и SCALP — из Франции.

При этом министр признался, что в ФРГ пока не приняли решение о поставках Taurus.