В ФРГ заявили об отсутствии провокации в адрес России на учениях НАТО

Учения НАТО Air Defender не являются провокацией в адрес России. Об этом заявил командующий ВВС Германии Инго Герхартц, передает Tagesspiegel.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам военного, провокацией на учениях стала бы симуляция полетов в направлении Калининграда.

«Но мы этого не делаем. Вместо этого мы ограничиваемся защитой территории НАТО. Мы отрабатываем оборонительные сценарии, защиту критической инфраструктуры, портов, городов или войск, которые могут быть атакованы потенциальным противником», — объяснил глава ВВС ФРГ.

Герхартц отметил, что практически все полеты будут производиться в воздушном пространстве ФРГ, а также в прибрежных районах Северного и Балтийского морей.