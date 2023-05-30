Стала известна цель атак Украины на Россию

Украина пытается отвлечь Россию «дерзкими операциями» перед контрнаступлением, чтобы нагрузить российскую оборонную структуру и подорвать моральный дух жителей страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Операциями, которые по замыслу Киева должны были «обмануть противника и сформировать поле боя перед крупным наступлением» в издании называют атаку беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также нападение диверсантов на Белгородскую область.