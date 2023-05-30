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Стала известна цель атак Украины на Россию

Украина пытается отвлечь Россию «дерзкими операциями» перед контрнаступлением, чтобы нагрузить российскую оборонную структуру и подорвать моральный дух жителей страны. Об этом пишет Financial Times (FT).

Стала известна цель атак Украины на Россию
© Lenta.ru

Операциями, которые по замыслу Киева должны были «обмануть противника и сформировать поле боя перед крупным наступлением» в издании называют атаку беспилотников на Кремль и на разведывательный корабль «Иван Хурс», а также нападение диверсантов на Белгородскую область.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического давления», — заявил изданию неназванный украинский чиновник.

Упомянутые операции, считают в украинской разведке, должны заставить Москву произвести передислокацию войск.

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