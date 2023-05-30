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ВСУ обстреляли завод по производству стекла для Apple Watch под Белгородом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько промышленных предприятий в городе Шебекино Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

ВСУ обстреляли завод по производству стекла для Apple Watch под Белгородом
© Lenta.ru

По данным издания, атаке подвергся завод по производству стекла для Apple Watch. По предприятию было 30 снарядов калибра 152 миллиметра.

Кроме того, под удар попали территории компаний «Аллнекс», «Клик» «Монокристалл». Как пишет Mash, последний — один из крупнейших в мире производитель искусственных сапфиров, использующихся в производстве дорогостоящего стекла для умных часов Apple. Завод под Белгородом является частью большого производства.

Было повреждено производственное здание и пострадали четыре работника. Медики диагностировали у них ожог верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. Также сгорела электроподстанция и оказался перебит газопровод.

На территории одного из заводов была повреждена система охлаждения административного здания и цех синтеза лаков. Из гражданской инфраструктуры в Шебекино повреждены два автомобиля и частный дом.

Власти приграничного российского региона пока не комментировали ситуацию.

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