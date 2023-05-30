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В СВР рассказали о подготовке США боевиков в Сирии

США стремятся не дать Сирии нормализовать отношения с арабским миром и готовят боевиков на своей базе в стране для дестабилизации ситуации. Об этом во вторник заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В СВР рассказали о подготовке США боевиков в Сирии
© Парламентская газета

По данным спецслужбы, Вашингтон стремится использовать в своих интересах исламских экстремистов, которых именует «умеренной оппозицией».

«В Вашингтоне не скрывают своего раздражения успехами Сирии и хотели бы повернуть наметившиеся тенденции вспять», — цитирует ТАСС Нарышкина.

Как отметил глава СВР РФ, управление этой деятельностью США осуществляют с военной базы «Эт-Танф» у границ с Иорданией и Ираком, где они готовят десятки боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*. При этом в лагеря завозятся большие партии стрелкового оружия, боеприпасов и противотанковых ракетных комплексов.

Как писала «Парламентская газета», 10 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США создают «армию свободной Сирии» с участием боевиков. Он рассказал, что, по данным Москвы, американцы в окрестностях сирийской Ракки создают группировку с участием местных арабских племен и боевиков.

*Запрещенная в России террористическая организация

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