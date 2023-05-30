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Марочко заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков

В Харьков прибыли подразделения из иностранных наемников. Об этом во вторник, 30 мая, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Марочко заявил о прибытии иностранных наемников в Харьков
© president.gov.ua

— В город Харьков и его окрестности стали прибывать иностранцы в составе небольших подразделений, — сказал он.

Военнослужащий отметил, что подразделения бывают как смешанного типа (то есть, в них есть и бойцы ВСУ), так и только иностранные отряды. Чаще всего эти иностранцы говорят на английском и польском, но есть также немцы, французы и испанцы, передает РИА Новости.

Газета Washington Post пишет, что с начала специальной военной операции на Украине погибли не меньше 16 наемников из США, сражающихся на стороне ВСУ. Уточняется, что все погибшие прибыли на Украину исключительно как частные лица, несмотря на призывы президента США Джо Байдена об опасности подобных поступков.

В США рассказали об угрозе Вашингтону от наемников на Украине

В воскресенье, 28 мая, российские военные нанесли удар по пункту временного расположения иностранных наемников в Харьковской области.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что украинская армия насчитывает более 2,5 тысячи иностранных наемников. Он отметил, что участие граждан других стран в конфликте лишь затягивает и обостряет его.

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